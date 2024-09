Groźba nowej wojny. Liban i Izrael mogą podpalić cały region

Do celów, którymi dotychczas było rozbicie palestyńskiego Hamasu, uwolnienie zakładników i niedopuszczenie do ponownego odtworzenia zagrożenia w Strefie Gazy, dopisano umożliwienie bezpiecznego powrotu do domów mieszkańców północnego Izraela. Następnie premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Benny Gantz zostali upoważnieniu do podejmowania decyzji obejmujących działania defensywne i ofensywne zmierzające do osiągnięcia tego celu. Oznacza to skrócenie procesu decyzyjnego koniecznego do rozpoczęcia operacji w Libanie.