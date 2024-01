Rząd nie złoży broni. Cztery instrumenty do zmian w mediach

Plan Sienkiewicza spalił na panewce? Sąd rejestrowy wydał niekorzystne decyzje dla ministra kultury, odrzucając wnioski o wpisanie likwidacji TVP i Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Sądowego. - To niewiele zmienia, rząd ma bowiem kolejne instrumenty do zmian w mediach - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską opozycyjny członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski.