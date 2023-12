Media publiczne do odbicia. Szefa Rady Mediów Narodowych można odwołać

Pojawił się nowy plan, by koalicja rządząca zdobyła większość w Radzie Mediów Narodowych i ostatecznie przejęła kontrolę nad TVP - wynika z informacji Wirtualnej Polski. Krzysztof Czabański, przewodniczący RMN - zdaniem prawników - nie spełnia ustawowych wymogów do zajmowania stanowiska. A to może być punkt wyjścia do jego usunięcia.