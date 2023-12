To on zastąpi Samuela Pereirę. Znamy nazwisko nowego szefa TVP Info

Rewolucja w TVP to kwestia czasu, ale według planów nowej większości rządzącej, dokona się do końca tego roku. Potwierdzają to źródła WP. Przyszły szef TVP Info odkrył karty ws. planu na zmiany w TVP już na początku listopada. Okładkowy artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu tygodnika Polityka, opatrzonym zdjęciem Danuty Holeckiej z tytułem "Jak naprawić TVP. Holecka i inni wciąż nadają na opozycję. Kiedy to się zmieni?".