Kiedy zmiany w TVP? Polityk koalicji podaje datę

Czy zapadnie decyzja o likwidacji TVP Info? - My, jako Lewica, od razu deklarowaliśmy, że tam potrzeba po prostu rozsądnie to uporządkować. Jesteśmy na przykład, jako Lewica, przeciwni likwidacji TVP Info. 30 proc. Polaków ma tylko i wyłącznie dostęp do mediów publicznych, więc trzeba to uporządkować z głową, rozsądnie - zadeklarował Biedroń.