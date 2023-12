"Zahartowani w bojach" chcą bronić TVP. Polecenie blokowania "bezprawnego wejścia"

Każde działanie zmierzające do bezprawnego wejścia do budynków TVP ma zostać bezwzględnie zablokowane - nakazuje dyrektor TAI Michał Adamczyk. W sobotnich "Wiadomościach" wyemitowano materiał o tym jak "bardzo mocno zahartowaną w bojach" jest redakcja "Wiadomości". Pracownicy TVP szykują się nie tylko do "blokowania", ale równocześnie relacjonowania na żywo "siłowego przejęcia" władzy w telewizji.