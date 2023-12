Zmiany w TVP? "Od 8 lat nie realizuje misji publicznej"

- Od wielu dni słyszymy, że rewolucja jest na dniach, ale powinni się na ten temat wypowiadać ci, którzy to mogą zrobić, czyli minister kultury, jako walne zgromadzenie spółki. Być może w jakimś zakresie komisja kultury Sejmu, która ma zaopiniować pewne projekty uchwał. To są organy właściwe do dokonania zmian. Tu rola KRRiT jest bardziej jako obserwatora. Od 2015 r. jesteśmy pozbawieni wpływu i decydowaniu o kształcie zarządu i organów takich jak Rada Nadzorcza TVP - mówił w rozmowie z Radiem Zet członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski.