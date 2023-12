Media: Adamczyk rozwiązał umowę z TVP. Gigantyczna odprawa

To nie wszystko. Wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązujące Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonywania zmiany w ich zarządach - dowiedziała się PAP w biurze Trybunału Konstytucyjnego. W praktyce ma to powstrzymywać zmiany w spółkach.