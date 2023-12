W TVP Info przerwano wywiad z europosłanką PiS. Przełączyli na Gawkowskiego

Do tej pory państwowa telewizja pomijała wystąpienia na żywo polityków niezwiązanych z PiS, którzy do niedawna tworzyli opozycję Tym bardziej nie przerywano dla nich programów, w dodatku takich, w których prowadzono rozmowy na żywo z politykami PiS. Zdarzały się jednak takie sytuacje, jak program w czasie kampanii wyborczej, który przerwano, by pokazać premiera Mateusza Morawieckiego w kawiarni w Wadowicach.