"Lex Tusk" do kosza? Nowy rząd podejmie decyzję. Znamy kulisy i stanowiska

Komisja - której przewodniczył prof. Sławomir Cenckiewicz - działała zaledwie kilka tygodni. 29 listopada zaprezentowała tezy z opracowanego przez siebie raportu. Zarekomendowała, by premierem nie zostawał Donald Tusk (bo nie powinien, zdaniem komisji, pełnić funkcji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa). Co ważne - nie jest to decyzja, a jedynie "rekomendacja". Bez mocy prawnej, a wynika to wprost z przepisów o komisji.