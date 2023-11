Jest decyzja ws. lex Tusk. Symboliczny obrazek w Sejmie

Pomysł powołania komisji wzbudził protesty nie tylko w Polsce. Krytycznie wypowiedziała się o niej Bruksela i Waszyngton. Choć Andrzej Duda pierwotnie nie miał zastrzeżeń do komisji, która miała orzekać o zakazie pełnienia funkcji związanych z dostępem do finansów publicznych na 10 lat, to cztery dni później przedstawił swoją nowelizację.