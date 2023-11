Nieoczekiwany zwrot ws. "lex Tusk". Komisja zostaje, ma badać rosyjskie wpływy za PiS

Nowa większość sejmowa podkreśla, że po odwołaniu obecnych członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów, będą chcieli przeprowadzić szczegółowy audyt. Sprawdzone mają być wydatki i to, czy jej członkowie w ogóle pracowali. Choć do tej pory najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było niepowoływanie nowych członków i zamrożenie jej płac, to jak wynika ze słów Krzysztofa Gawkowskiego, koalicjanci zmienili zdanie w tej sprawie.