Mastalerek: prezydent będzie walczył o media publiczne

Przyszłość mediów publicznych. Mastalerek o sprawdzianie dla Tuska

- Cieszę się, że podczas zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie przestrzegał prawa i Konstytucji. Mówił, że będzie to jego znak firmowy. Jeżeli Donald Tusk zamierza spełnić tę obietnicę, to oznacza to, że to, co słyszymy w mediach o TVP i Polskim Radiu, to wyłącznie przecieki dziennikarskie, to musi być nieprawda - powiedział w TVP Marcin Mastalerek.