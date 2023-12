"Hańba i zemsta". Suski ostro o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej

"Ta decyzja jest skandaliczna"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości są niezadowoleni z decyzji nowego rządu. - Pierwsza decyzja ministra musiała być wcześniej już przygotowana. To nie jest tak, że pan minister wpadł na to z samego rana, tylko przyszedł z tą decyzją do ministerstwa. Najpierw mówił przejmując obowiązki ministra, że będzie dbał przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, a tutaj jest wyrzucenie w powietrze komisji, która obaliła raport Anodiny i poprzedniej koalicji Platformy z PSL-em - mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie poseł PiS Marek Suski.