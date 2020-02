Raport Towarzystwa Dziennikarskiego o serwisach TVN, TVP i Polsatu. Polska polityka zdominowała przekaz

Towarzystwo Dziennikarskie przez tydzień monitorowało serwisy informacyjne TVN, TVP i Polsatu. Okazało się, że dobór informacji w TVP i przez stacje komercyjne "nie różnił się istotnie, choć sposób przedstawienie tematów i wyrażane w nich opinie były zdecydowanie odmienne".



"Wielowątkowe dyskusje, wypowiedzi polityków PiS i opozycji, prezydenta i premiera dzienniki telewizyjne przedstawiały w trudny do zrozumienia sposób. Najwięcej było w nich 'wypowiedzi o wypowiedzi', komentarzy jednych polityków o tym, co powiedzieli inni politycy, a zdecydowanie za mało prezentacji faktów, tłumaczenia przez ekspertów co one znaczą, przykładów rozwiązań ze świata, tłumaczenia przyczyn i przewidywania skutków" - wskazało Towarzystwo Dziennikarskie.