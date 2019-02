TVP chce przeprosin. Domaga się też wpłaty na WOŚP

Telewizja Polska wysłała wezwanie przedprocesowe za oświadczenie "Dość nienawiści w TVP". Otrzymało je 47 sygnatariuszy, którzy podpisali się pod deklaracją. Publiczny nadawca domaga się od nich przeznaczenia tysiąca złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Stowarzyszenie zapowiedziało, że nie zamierza przepraszać.

Telewizja Polska wysłała do stowarzyszenia wezwanie przedprocesowe domagając się przeprosin za naruszenie jej dóbr osobistych . Pismo trafiło m.in. do Seweryna Blumsztajna, Jana Dworaka, Renaty Kim, Jana Ordyńskiego, Przemysława Szubertowicza, Wojciecha Czuchnowskiego czy Jacka Żakowskiego. Ogłoszenie ma być opublikowane przez 7 dni m.in. na stronie Towarzystwa Dziennikarskiego oraz portalach branżowych. Dodatkowo TVP żąda, aby każdy z sygnatariuszy zapłacił tysiąc złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy .

Stowarzyszenie odniosło się do żądań w komunikacie. "Nie zmieniliśmy zdania na temat dziennikarstwa uprawianego przez TVP. Jest to nachalna propaganda nie mająca nic wspólnego z regułami dziennikarstwa, obiektywizmem i umiarem. Nie znajdujemy powodów by przepraszać TVP, będziemy dalej ją krytykować i nie damy się zastraszyć. Jesteśmy gotowi bronić naszej opinii przed sądem" - czytamy w dokumencie.