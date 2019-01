Za i przeciw Kurskiemu. W PiS dylemat ws. szefa TVP

Materiały Telewizji Polskiej po śmierci prezydenta Gdańska sprawiły, że jej prezes - znalazł się w centrum politycznej debaty. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz w internetowej petycji żąda odwołania Jacka Kurskiego, a nieoficjalnie wiadomo, że o sprawie dyskutują władze PiS.

Z kolei parlamentarzyści Ruchu Kukiz'15 złożyli we wtorek po południu wniosek ws. dymisji Kurskiego do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W uzasadnieniu wskazano, że wynika to z negatywnej roli jaką - zdaniem Kukiz'15 - TVP pełni w debacie publicznej. Wniosek ugrupowania Pawła Kukiza dotyczy też wiceprezesa telewizji publicznej Macieja Staneckiego.