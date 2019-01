Jerzy Owsiak znów skomentował filmik "Dobranocka". "Ohydny"

Karykaturalny materiał wideo autorstwa Barbary Pieli nadal boli Jerzego Owsiaka. Twórca WOŚP ponownie skomentował nagranie, w którym próbowano go "zdyskredytować". "Taki film oglądają moi bliscy, widzą go moje wnuczki" - napisał na Facebooku.

To najwyraźniej Owsiakowi nie wystarczyło. "Taki film oglądają moi bliscy, widzą go moje wnuczki. Nie życzę nikomu, aby na swoją klatę brał tak nieprawdopodobny jad, jaki z tego filmu się sączył" - zauważył na Facebooku. I dodał, że "dziękuję to za mało, żeby wyrazić jego stan ducha, który po filmie z Telewizji Polskiej ledwo się podnosił".