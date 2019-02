Dostają pogróżki po materiale "Wiadomości". Pozwą TVP

- Z całą pewnością pozwiemy Telewizję Polską. Najprawdopodobniej będzie to pozew zbiorowy - mówi Wirtualnej Polsce Piotr Łopaciuk, uczestnik sobotniego protestu przed siedzibą TVP. Po emisji materiału "Wiadomości" osoby, których wizerunki i dane zostały upublicznione, dostają pogróżki.

- Z całą pewnością pozwiemy TVP. Najprawdopodobniej będzie to pozew zbiorowy. Jeszcze nie wszyscy zdecydowali się, czy będzie to tylko pozew zbiorowy, czy także będą pozywać TVP indywidualnie. W żadnym wypadku nie cofniemy się przed tym krokiem - mówi Wirtualnej Polsce Piotr Łopaciuk, który w sobotę protestował przed siedzibą TVP. Jego wizerunek został ujawniony w "Wiadomościach".

Dostają pogróżki

Łopaciuk przyznaje, że dostaje całą masę pogróżek. - Ja zaczynam być do tego przyzwyczajony. To są wiadomości prywatne. Pogróżki wysyłają także osoby, których nie mam w znajomych, a komentują moje posty. To jest balansowanie na granicy groźby karalnej. A w wiadomościach prywatnych jest jeszcze bardziej dosłownie - wyznaje mężczyzna.