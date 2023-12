Minister o tym, co zastał w resorcie. "Potwierdziły się doniesienia"

Hetman o mieszkalnictwie

- Pierwszy dzień w resorcie rozpocząłem od rozmów nt. mieszkalnictwa. Potwierdziły się doniesienia medialne o tym, że pieniądze na bezpieczny kredyt 2 proc. praktycznie rzecz biorąc, się skończyły i program, który był na lata 2023-2024 można by zamknąć. Wyjdziemy z propozycją kontynuacji programu, a jak będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to siądziemy do bardziej kompleksowego programu, który będzie działał nie tylko na rynek popytu, ale również na rynek podaży - powiedział minister Krzysztof Hetman.