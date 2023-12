Skład rządu Tuska. Niemcy błyskawicznie skomentowali jedno nazwisko

Berlin komentuje zmiany w polskim rządzie

"Nowacka przejmie urząd od polityka nacjonalistycznej partii Przemysława Czernka, który był przeciwny LGBT+, głosił homofobiczne hasła, a także próbował zamienić szkoły w miejsca narodowo-katolickiej propagandy. Oddanie ministerstwa edukacji kobiecie kojarzonej z poglądami lewicowymi to mocny gest ze strony Tuska. Dotyczy to także decyzji o dopuszczeniu Nowackiej do wypowiadania się w imieniu swojej partii" - komentuje wybór lewicowej posłanki na szefową resortu edukacji niemiecki dziennik "Berliner Zeitung".