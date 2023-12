Dzień dwóch premierów. Morawiecki odda władzę, Tusk ją przejmie

Z sejmowego harmonogramu wynika, że Tusk misję tworzenia rządu dostanie przed godz. 19. We wtorek to on wygłosi swoje przemówienie programowe i - po wygranym głosowaniu nad wotum zaufania - będzie czekał na zaprzysiężenie przez Andrzeja Dudę. A prezydent deklaruje, że nie będzie tego procesu przedłużał. Donald Tusk powrót do władzy przypieczętuje najpewniej 13 grudnia.