Problemy ze świadczeniem wspierającym. Czeka na nie 100 tys. osób

I dodaje: - Trafiłam do czeskiej kliniki, niestety o wiele lat za późno. Wszczepiono mi implant do jednego oka, dzięki czemu udało się uratować 20 procent wzroku, a w drugim spowolniono postęp choroby. Koszty musiałam pokryć sama. Sprzedaliśmy samochód. I gdy ze wzrokiem było już stabilnie, nagle pojawiły się wielkie problemy z chodzeniem. Pewnego dnia zadzwoniłam do męża, że nie jestem w stanie dojść z przystanku do bloku. Miałam nogi jak "z waty". Uginały się, a stopy luźno zwisały mi przy ich podnoszeniu.