PiS szuka wyjścia z kryzysu. Znów zmienia termin kongresu i liczy na odbicie. Znamy plany partii

Partii Kaczyńskiego miały zaszkodzić m.in. pogłębiający się radykalizm, agresywne wystąpienia samego prezesa i jego przybocznych, skupienie niemal całej uwagi na Donaldzie Tusku, a nie na sprawach programowych (co było powtórką błędów z kampanii); ośmieszające partię "akcje" w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (m.in. fizyczne starcia ze Strażą Marszałkowską i próba siłowego wtargnięcia do Sejmu), kolejne odsłony afery z inwigilacją systemem Pegasus, medialne wrzutki partyjnych wrogów i "spinowanie" przeciwko sobie, rozłam w delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, spór PiS-u z prezydentem i nie do końca zrozumiała gra Andrzeja Dudy z rządem; wreszcie - publiczne pranie brudów i głosy krytyki z wewnątrz PiS pod adresem kierownictwa.