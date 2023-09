PiS odsłoniło karty. "Wiedzą, że Warszawa jest przegrana"

Podobnie uważa prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Gliński to polityk bezbarwny. Inteligentny człowiek, ale to polityk gabinetowy. On nie zaszkodzi i nie pomoże, ale jest dostosowany do elektoratu wielkomiejskiego, inteligenckiego. Powiedziałbym, że jest lepiej dostosowany do elektoratu warszawskiego niż ktokolwiek z innych "jedynek" PiS - mówi Kik. - Rewolucji tu jednak nie zrobi - dodaje.