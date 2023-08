Roman Giertych musi wrócić do Polski. Dostał "ultimatum"

Tusk odsłania karty przed wyborami. "Ludzie, rachunek jest prosty"

O Romanie Giertychu w środę 30 sierpnia mówił lider PO Donald Tusk, który spotkał się z młodymi uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. - Odczuwa część z was dyskomfort z powodu tego ostatniego miejsca dla Romana Giertycha? To wam powiem: ja też. Ale większy dyskomfort ma Kaczyński - stwierdził były premier podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, zwracając się do słuchaczy.