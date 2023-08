Tusk reaguje ws. Giertycha. Padły zdecydowane słowa

- Mało kto zdaje sobie sprawę: praktyka mediów rządowych, pisowskich, to, co robią codziennie, to jest nie tylko łamanie zasad przyzwoitości, to nie tylko jest obrażanie demokracji czy kłamstwo, permanentne, lejące się od rana do wieczora kłamstwo, to są też działania o charakterze przestępczym. Mamy i w konstytucji, i w ustawach i w szczegółowych przepisach dotyczących mediów publicznych, zobowiązania urzędników i pracowników mediów publicznych, które przez nich są nieustannie od rana do wieczora łamane - odparł Tusk. - Oni łamią każdego dnia prawo, poczynając od Konstytucji. To nie jest tylko kwestia zmian w telewizji publicznej, likwidacji tej gadzinówki, czyli TVP Info, ale to jest część rozliczeń i prawnej, a w przypadku niektórych osób karnej, odpowiedzialności za to, co zrobili z mediami publicznymi - stwierdził Tusk.