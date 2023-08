Aresztują Giertycha? “Kaczyński ma listę świństw na kampanię”

- Oczywiście, że myślimy (o tym, że Roman Giertych może być aresztowany – red.). Państwo PiS jest opresyjne wobec ludzi, którzy się z tym państwie nie zgadzają. PiS dociśnięty do ściany sięga po największe świństwa. Nie mam wątpliwości, że Kaczyński ma listę świństw na tę kampanię i z tej listy świństw będzie korzystał - mówił w programie "Tłit" poseł PO Marcin Kierwiński. - Roman Giertych doprowadza Kaczyńskiego do furii, a z drugiej strony do panicznego strachu. Bo Giertych sporo wie o Kaczyńskim, wie co wyprawiał, jeśli chodzi o spółkę "Srebrna" (…). Myślę, że prawda o tej inwestycji zostanie pokazana - stwierdził poseł. Kierwiński jest przekonany, że ewentualne rewelacje dotyczące Kaczyńskiego, które może ujawnić Giertych, mogą wpłynąć na kampanię wyborczą. - Myślę, że stworzy poważny dyskomfort Kaczyńskiego. Prezes PiS nie lubi odpowiadać na trudne pytania. Pamięta Pan, kiedy Kaczyński był niezależnych mediach? - pytał retorycznie polityk.

