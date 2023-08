Konfederacja z pułapką na PiS? Partia Kaczyńskiego może znów zmienić plany. Polityk: "nie rozumiem tego"

Dlatego teraz PiS może mieć dylemat, na jakie rozwiązanie postawić. Jak słyszymy, na razie nie ma żadnej decyzji, by zmienić miejsce konwencji PiS. Jeśli PiS pozostanie jednak przy Spodku, to może nie uzyskać oczekiwanego efektu - ze względu na to, że Konfederacja swój kongres zorganizuje tam jako pierwsza. I to ona będzie mogła się chwalić unikatowością i wyjątkowością wydarzenia.