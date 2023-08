Mocne tąpnięcie poparcia dla Konfederacji. Znaleźli wytłumaczenie

Wakacyjne odchylenia

- Z doświadczenia wiemy, że badania przeprowadzane w wakacje nie oddają rzeczywistych nastrojów społecznych, bo to specyficzny okres. Kampania wyborcza wróci na właściwe tory we wrześniu, zapewne więc wyniki w badaniach mniejszych partii też się zmienią. Jedyne, co można dziś stwierdzić, to że Konfederacja mogła mieć już za sobą najlepszy moment - mówi nam jeden z polityków PiS-u.