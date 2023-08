Z Konfederacji do paktu senackiego. Przez powiązania rodzinne

- Sprawa wyglądała tak: z okręgu nr 54 (Stalowa Wola) miał kandydować do Senatu Rysiek Petru, a my mieliśmy nie zgłaszać przeciwko niemu żadnego kandydata. Ale Rysiek w ostatniej chwili zrezygnował i trzeba było na szybko znaleźć innego kandydata w jego miejsce. Ustaliliśmy, że skoro to Podkarpacie, czyli region trudny dla nas czy Lewicy, to kandydata znajdzie PSL. No i znaleźli. Konfederatkę - mówi nam polityk Koalicji Obywatelskiej.