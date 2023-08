"Prowokacyjne pytanie" - odpowiedział Kaczyński zapytany o debatę z Giertychem

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w czwartkowe popołudnie swoje wyborcze listy. Podczas konferencji, na której Jarosław Kaczyński odczytał nazwiska liderów poszczególnych list wyborczych we wszystkich okręgach w Polsce, organizatorzy nie przewidzieli czasu na pytania dziennikarzy. Jednak media postanowiły wykorzystać czas, kiedy wszyscy kandydaci do nowego parlamentu ustawili się na podwyższeniu, by pozować do wspólnej fotografii.