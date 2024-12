Co ciekawe, na wersję o błędzie obrony przeciwlotniczej wskazują nawet rosyjscy blogerzy.

"Tak właśnie wyglądają uszkodzenia powstałe w wyniku działania systemu przeciwlotniczego. Co więcej, głowica została zdetonowana obok i nieco nad samolotem" - ocenił bloger wojskowy Jurij Podoliaka.

"Jednocześnie ocalali wspominają, że huk 'na pokładzie' nastąpił podczas trzeciej próby lądowania na spowitym mgłą lotnisku w Groznym, po czym został przekierowany do Machaczkały. Ale piloci zdecydowali się polecieć do Aktau. Co, biorąc pod uwagę okoliczności, jest więcej niż logiczne" - napisał.