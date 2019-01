Mazurek apeluje o merytoryczny spór i dołącza mem. "Lepianka Wałęsy"

"Spierajmy się merytorycznie na programy" - zaapelowała w mediach społecznościowych do opozycji rzeczniczka PiS Beata Mazurek. W tym samym wpisie zamieściła też mem z domami, które mają należeć krytyków Jarosława Kaczyńskiego.

Po ujawnieniu przez "Gazetę Wyborczą" drugiej części nagrań rozmów prezesa PiS ws. inwestycji spółki Srebrna opozycja złożyła do Centralnego Biura Korupcyjnego nowy wniosek o kontrolę majątku Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj jest wielkie "sprawdzam" dla polskiego państwa i wielkie "sprawdzam" dla polskich służb - powiedział poseł PO Cezary Tomczyk, dodając, że taśmy wskazują na prowadzenie przez prezesa PiS działań biznesowych.

W czwartek, po publikacji drugiej rozmowy Kaczyńskiego ws. bliźniaczych wieżowców w Warszawie. wicemarszałek Sejmu zaapelowała do opozycji o merytoryczne argumenty w sporze politycznym, bo "tego oczekują Polacy". ""Porzućcie kłamstwa, insynuacje i złe emocje" - napisała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

Na początku wpisu nawiązała jednak do zarzutów opozycji o to, że Jarosław Kaczyński w rzeczywistości nie żyje tak skromnie, jakby chciał, aby ocenili to wyborcy.