Afera za aferą. Wiadomo, która bardziej "grzeje" w internecie

Zatrzymanie przez CBA byłego rzecznika MON, ujawnienie taśmy z prezesem PiS w roli głównej i seksafera z udziałem Stefana Niesiołowskiego, który miał przyjąć łapówki. To wszystko wydarzyło się niemal dzień po dniu. Już wiadomo, które media ujawniające te afery, będą rozczarowane.



Choć bez wątpienia było to wydarzenie dnia, przebiła je afera ujawniona we wtorek przez "Gazetę Wyborczą" - nagranie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego dotyczące spółki Srebrna. Podczas gdy poniedziałkowe zatrzymania w CBA nie były zapowiadane w mediach, materiał "GW" już tak. Zanim się pojawił, już wzbudzał zainteresowanie. Pomijając fakt, że według niektórych bomba okazała się kapiszonem, patrząc na popularność tematu w sieci, już wiadomo, że nie był to "news miesiąca".