PO wnioskuje do CBA. Chodzi o majątek Kaczyńskiego

Platforma Obywatelska wystąpiła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o pilne zbadanie oświadczeń majątkowych składanych przez Jarosława Kaczyńskiego. To reakcja partii na publikacje "Gazety Wyborczej", która ujawniła treść rozmów prezesa PiS ws. budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy.

- W polityce najważniejsza jest wiarygodność, a najgorsze, co można zrobić, to oszukać własnych wyborców. To, co wyłania się z tych słów, to właśnie próba oszukania własnych wyborców, ukrycia pewnych faktów, utrzymania pewnych mitów co do uczciwości i skromności Jarosława Kaczyńskiego - podkreślił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł PO Cezary Tomczyk.