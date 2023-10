"Nie ma precedensu". Kluczowi dowódcy odchodzą

Nachalne wykorzystywanie wojska w kampanii PiS

- Moim zdaniem to było nieuniknione - komentuje dla Wirtualnej Polski gen. prof. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Zwłaszcza w kontekście tak nachalnego wykorzystywania wojska w kampanii wyborczej. Z mojego punktu widzenia dla najwyższych dowódców wojskowych było nie do wytrzymania to, co wyrabia minister obrony narodowej w zakresie wykorzystywania wojska dla celów partyjnych i kampanii wyborczej - ocenia gen. Koziej.