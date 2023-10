"Most ewakuacyjny" dla Polaków z Izraela. MON wysyła maszyny do Grecji

- Uruchomiliśmy most ewakuacyjny, korzystając ze współpracy z Grecją. Na Krecie, w porcie w Chanii, jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Avivu, a potem w drugą stronę z Tel Avivu do Krety i następnie do Polski - doprecyzował szef MON.