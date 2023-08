Andrzej Duda szykuje rewolucję w wojsku

Andrzej Duda zmiany w systemie dowodzenia siłami zbrojnymi zapowiedział już 14 sierpnia. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy. Zakłada on m.in. wprowadzenie przez głowy państwa "stanu gotowości sił zbrojnych". Nie będzie potrzebny do tego stan wojenny. To jednak nie koniec zmian.