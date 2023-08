Chaos w PiS. Kaczyński został zapytany o "lex Tusk"

Od kilku dni trwa zamieszanie wokół komisji mającej badać rosyjskie wpływy w Polsce, czyli "lex Tusk". Okazuje się, że komisja, której pierwszy raport miał powstać już we wrześniu, najprawdopodobniej nie zostanie powołana w obecnej kadencji Sejmu. Pewności co do tego, kiedy będzie to możliwe wydaje się nie mieć nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński, który o "lex Tusk" został spytany podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu (województwo łódzkie).