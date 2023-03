"Może dojść do kolejnych tragedii". Europosłanka PO apeluje o przerwanie spirali hejtu

Sejm odrzucił obywatelski projekt autorstwa Kai Godek dotyczący aborcji, chociaż prac nad nim chciało prawie 100 posłów klubu PiS. Dobrze się stało?

Dla PiS to wygodny temat, bo może przykryć afery tej władzy. Zależy im na tym, żeby do debaty publicznej wrzucać właśnie takie kontrowersyjne, polaryzujące sprawy. Po to, by odwrócić uwagę. PiS zależy na tym, żeby Kaja Godek robiła to, co robi. Ona wspiera tym samym obóz rządzący.

Dlaczego to miałby być motyw jej działania?

Współczuję pani Godek, musi być bardzo nieszczęśliwa, skoro chciałaby innym kobietom zafundować przepisy, które zwiększą ilość tragedii i cierpienia. Nie widzę w niej żadnej empatii. Myślę, że dominuje w niej złość, żeby nie powiedzieć nienawiść, do innych kobiet. Zapewne też na działania swojej fundacji otrzymuje różne dotacje.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń pojechał do premier Sanny Marin, by rozmawiać z nią o dostępie do darmowej aborcji dla Polek w Finlandii. Docenia pani ten ruch?

Nie tylko Finlandia, ale także inne kraje unijne zadeklarowały pomoc. I z pewnością wiele kobiet z takiej możliwości skorzysta. Chociaż trudno wyobrazić sobie, żeby kobieta ze wsi, która ledwo wiąże koniec z końcem, zdecydowała się na taki wyjazd. Często nie ma ani wiedzy, ani pieniędzy. Do tego dochodzi jeszcze presja i ocena środowiska.





Ważne więc jest, doceniając pomoc i zrozumienie innych krajów czy organizacji, aby zmienić polskie przepisy. Przecież my mamy bardziej restrykcyjne prawo aborcyjne niż np. w krajach muzułmańskich. Jeśli przejmiemy władzę, to prawo wprowadzone przez PiS zdecydowanie zliberalizujemy. Nie ma powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego. Aborcja to sumienie Polek i żaden polityk w tym sumieniu nie ma prawa grzebać. Wara od tego. I mam nadzieję, że kobiety pokażą tej władzy odpowiedni palec.