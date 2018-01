Matka podpaliła syna. "Płonął jak pochodnia"

50-letnia mieszkanka Zabrza usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa swojego 29-letniego syna. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan jest ciężki. Kobieta następne trzy miesiące spędzi w areszcie.

Kiedy mężczyzna się ocknął, zbiegł do sąsiadki po pomoc. Kobieta ugasiła ogień i zadzwoniła po pogotowie. Stwierdziła, że jej sąsiad "płonął jak pochodnia".

Początkowo sądzono, że 29-latek uległ poparzeniu przez niedopałek, jednak w czasie przesłuchania matka poszkodowanego przyznała, że to ona go podpaliła. W momencie dokonania przestępstwa była pijana - badanie trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu we krwi.