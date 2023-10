Masakra w Gazie. W środku mogły być cztery tysiące osób

"Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowanie potępia atak na arabski szpital Al-Ahli w północnej Gazie. Wczesne raporty wskazują na setki ofiar śmiertelnych i rannych. Wzywamy do natychmiastowej ochrony ludności cywilnej i opieki zdrowotnej oraz do uchylenia nakazów ewakuacji" - napisał dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.