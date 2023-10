Atak na szpital w Gazie. Wstrząsające doniesienia, reakcja Netanjahu

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ocenił to jako potworną zbrodnię i ludobójstwo. Iran nazwał atak "okrutną zbrodnią wojenną", Turcja uznała, że świadczy on o "braku podstawowych ludzkich wartości". Liga Arabska wezwała zaś Zachód do "natychmiastowego powstrzymania tragedii (w Strefie Gazy)".