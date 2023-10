"Brutalna zbrodnia", "celowy atak", "hańba ludzkości". Świat reaguje na masakrę w Gazie

Kair wezwał także wszystkie kraje świata, zwłaszcza "główne i wpływowe", do interwencji w celu "zaprzestania tych naruszeń" i "jednoznacznego potępienia", a także do zażądania, aby Izrael zaprzestał ataków na przejście graniczne w Rafah, aby "umożliwić Egiptowi i każdemu, kto sobie tego życzy, z innych krajów oraz organizacjom międzynarodowym i humanitarnym najszybsze dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy".