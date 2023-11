Marek Chmaj: Nie zostanę sędzią Trybunału Konstytucyjnego

To prawda. Sam wynik referendum nie powoduje zmiany konstytucji. Tę trzeba by zmienić we właściwym trybie, czyli poprzez uchwalenie przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej konstytucję. W Sejmie większość wynosiłaby co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a w Senacie byłaby potrzebna bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.