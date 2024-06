Maciej Nowicki: Jeśli sięgniemy po niepraworządne rozwiązania, to nie przywrócimy praworządności

Te orzeczenia idą już chyba w miliony. I nikt nie ma wątpliwości, że co do zasady powinny zostać utrzymane w obrocie. Moim zdaniem to zresztą kolejny dowód na to, że skoro wszyscy się zgadzają z tym, że wyroki co do zasady zostają, to zostały one wydane przez wadliwie powołanych, ale jednak mimo wszystko sędziów. Gdybyśmy pan albo ja weszli do sali sądowej i wydali wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to raczej nikt nie przekonywałby, że te orzeczenia trzeba utrzymać w mocy.