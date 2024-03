Przeszukanie domu Ziobry. Mamy reakcję rzecznika Suwerennej Polski

Jak przekonuje, "żadne decyzje podejmowane przez uzurpatorów Bodnara nie mają mocy prawnej". - Funkcjonariusze ABW wtargnęli do domu byłego ministra sprawiedliwości. Nie ma żadnych powodów, by tak robić. I to pod jego nieobecność! Mogli się zwrócić o udostępnienie informacji. Zamiast tego wyłamali drzwi, próbowali wejść oknem, zdemolowali bramę. Zniszczyli mienie w postaci zabezpieczenia domu ministra Zbigniewa Ziobry. Wszystkie dokumenty są w ministerstwie, to oczywiste. To jest pokaz bezprawia Bodnara - mówi WP Ozdoba.