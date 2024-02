Kim są prokuratorzy, którzy rozliczą fundusz ministra Zbigniewa Ziobry? Posłanka przyznaje: "duży kaliber"

NIK skierował do prokuratury sprawę fundacji Ex Bono z Opola, kierowanej przez Ryszarda Markowskiego, krewnego Małgorzaty Wilkos, radnej Solidarnej Polski. Według raportu, fundacja nie była przygotowana kadrowo i organizacyjnie do realizacji zadań pomocy ofiarom przestępstw. W 2019 roku w trakcie swojej działalności porzuciła podopiecznych. NIK oskarża, że doszło do przerwania pomocy prawnej i materialnej kilkudziesięciu osób, a m.in. bite kobiety "powróciły do sprawcy, jako jedynego żywiciela rodziny".