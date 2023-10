"Mogą się pakować". W Trybunale Julii Przyłębskiej szykują się zmiany

Pomysł usunięcia "dublerów" przez uchwałę Sejmu wskazuje również Wojciech Hermeliński, były szef PKW i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. - Można to zrobić bez ustawy, w drodze uchwały sejmowej. Jeśli ktoś będzie podnosił, że to jest stosowanie tej samej metody, co PiS, to się z tym nie zgadzam. W tym przypadku to będzie uchylenie uchwały, która od początku była bezprawna.